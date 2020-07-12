為何中共能夠統治大陸不垮台？網揭6字真理：別幻想了

▲中國人大常委會強勢通過極為爭議的《港區維護國家安全法》。（圖／美聯社／達志影像）

▲三峽大壩。（圖／取自微博闢謠）

▲解放軍。（圖／美聯社／達志影像）

中國人大常委會上月底通過「港區維護國家安全法」（簡稱港版國安法），並立即生效。而全球暖化導致氣候異常，多地都出現異常高溫、暴雨的狀況。而中國自 6 月初就開始發布暴雨預警，近日，中國長江流域地區豪雨連連，甚至發生洪水穿過民宅，從窗戶傾瀉而下的驚險畫面。對此，就有網友討論「為何有這麼多的問題，中共卻能夠統治大陸不垮台？」貼文引發熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「到底還要什麼災難才能讓中共垮臺？」的文章表示，「武漢（新冠）大肺炎，全城排隊領骨灰，加蝗災、加鼠疫、加水災、加貿易戰，到底還要什麼災難才能讓中共垮臺？」沒想到此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，紛紛點出「 6 字關鍵真理」，直言「真的別幻想了」，留言區蓋起了高樓。網友們紛紛留言表示「很難，要他們人民自己造反比較快」、「一群圈養的豬會造反把主人殺了嗎？」、「要七成的人沒飯吃才有機會」、「只要他們的統治階層及軍人被餵飽飽沒餓肚子就不會垮啦」、「平民就算造反也被鎮壓了事」、「只能政變了，人民沒有武器很難革命」、「中國從沒有選舉，想造反不可能」。甚至還有網友點出「 6 字真理」為「槍桿子出政權」，認為中國共產黨能夠統治大陸不垮台的重要因素是，掌握了「軍權」，「軍隊沒叛變都沒用」、「中共是嚴密控制，軍隊全在手上，完全沒反叛空間」、「槍桿子反撲阿共」、「都不會，除非軍方搞政變，不然就算大壩真的潰堤也不會」、「解放軍領不到薪水時」、「經濟破產，解放軍一一解僱，拿不到遣散費跟薪水」。事實上，「槍桿子出政權」是毛澤東在八七會議提出的著名論斷，意指政權是需要依靠武力手段獲取與穩固，而這段話後來成為中國共產黨創建、領導和掌握武裝力量並進行鬥爭的行動口號，更深刻影響到後來的中國人民解放軍的軍制改革。（編輯：王柏文）