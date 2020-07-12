馬祖感覺無聊卻一堆人去？內行曝「神優點」：算離島最強

▲馬祖藍眼淚。（圖／馬祖國家風景區提供）

▲馬祖芹壁村晚間夜色。（圖／翻攝PTT）

▲馬祖大坵島可愛梅花鹿。（圖／翻攝PTT）

因今年新冠肺炎疫情影響，不少人預訂出國的行程便取消，因此離島「類出國」的風潮興起，不少沒去過台灣離島遊玩的民眾，正好有機會可以去。近日，就有網友討論「馬祖旅遊的魅力在哪？」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「因為疫情的關係，好久沒有出去玩了，最近工作剛好也忙，連國內都沒玩，終於下個月有個機會能安排放假，現在還沒有去過馬祖，想去看看，不過搜尋後發現馬祖好像沒有獨特魅力的地方？有人能分享一下嗎？」貼文一出，網友紛紛回應「島很多哈哈，每座島都有不同風情」、「芹壁村晚上必去，真的很漂亮」、「想看藍眼淚就三月至五月去，其餘時間去的話可以去大坵島看鹿」、「西莒的西洋很美，北竿芹壁超放鬆」、「東莒斷崖也真的是美」、「每座島都有不同風情，真的很適合旅遊，算離島最強」、「離島最強 +1 ，東引超級美」、「現在鹿比較少了啦，但是要放鬆的話，馬祖真的首選」、「在西莒當過兵，有很多戰地廢墟可以探險，適合騎機車慢慢逛，超愜意」。綜合網友意見，多數網友表示認為馬祖的優勢在於「多座島嶼」，有別於其他離島只有單一個島，馬祖主要是由南竿、北竿、東莒、西莒、東引、西引等 36 個島嶼、礁嶼組成，而每座島有其不同的自然風景及特色，搭配每年 4 至 6 月藍眼淚爆發的季節，總是吸引不少人前往遊玩。（編輯：張嘉哲）