台南芒果爺爺被砸頭！過去「黑歷史」全曝光　里長證實了

▲網友直擊老爺爺被砸芒果後，將剩下的芒果都買回去。（圖／翻攝爆怨公社）

▲網友接連爆料芒果爺爺黑歷史。（圖／翻攝PTT）

台南善化一名 80 多歲的爺爺在黃昏市場擺攤賣芒果，結果有女網友直擊該爺爺送一顆芒果給客人，卻反遭該客人拿芒果狠狠砸頭，而這起事件被發上網路之後，引發不少網友心疼，不過，卻有另一派網友在 PTT 爆料其實「該名爺爺家中有透天厝與田地，且常偷撿別人掉下來的蔬果去轉售」。對此，渡拔里里長胡義全也證實了此一爆料。一名女網友日前在「爆怨公社」貼文指出「看到一名爺爺在市場販售芒果，本來要送一顆芒果給路人，卻反遭對方拿芒果猛砸，結果全身都是芒果渣，無助的坐在路邊」這讓看到這一幕的女網友相當心疼，便將老爺爺剩下的水果都買回家，讓他早點回家休息。結果，新聞被轉發至 PTT 後，有網友爆料「希望特地來給爺爺捧場或者捐錢先不用了，我媽正好和芒果爺爺一樣住在台南市官田區渡拔里，當地大家都知道他住透天樓房、田地不少」、「之前偷剪我家的芒果，被我公公抓到後下跪說不再犯，我公公心軟沒報警，只讓他跟神明懺悔，之後又聽聞他去偷別人家的農作物上警局，砸芒果傷人是不可取，但大家不用跟風去跟他購買，累犯偷竊真的不是可憐人。」另外，也有網友提到「有些農民可憐芒果爺爺的老婆出車禍行動不方便，才都沒有報警，但老爺爺總是手癢繼續偷，然後再將水果轉賣，是當地的麻煩人物，呼籲民眾不要盲目跟風跟捐錢」。而對於此消息，據《ettoday》報導，渡拔里里長胡義全出面證實，確實有此事，剛剛也有去勸告老爺爺不要再撿別人的蔬果去賣了。（編輯：張嘉哲）