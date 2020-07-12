墾丁遊前公主妹提「超狂要求」！同行閨蜜全崩潰：錢還妳

▲女網友發文分享公主病朋友在出遊前一天提出的無理要求，引發熱烈討論。（圖／翻攝Dcard）

暑假到了，許多人也將安排許久的出遊計畫一一實踐，但就有女大學生抱怨，自己有位公主病的朋友，在出遊前一天，才突然要求把旅行地點「從墾丁改到澎湖」，超狂行徑讓同行的其他三人崩潰，最後一團人不歡而散。一名女網友在「Dcard」發文抱怨「我以後絕對不要再約公主病的人去玩」，並詳述患有「公主病」的朋友所做出的無理要求，「最近暑假快到了，找班上朋友約去墾丁玩，總共四個人。要去的地點、住的地方、吃的地方、客運等等，大家都確認好沒問題，都沒意見，都訂好了，卡也都刷了。結果昨晚某位公主突然說，其實比較想去澎湖玩，要我們把行程改澎湖」。原po也向對方解釋「飯店、客運都訂好了」，沒想到公主妹竟回「退掉就好了啊！」讓其他三人頓時無言，且一想到還沒出遊就出現這種誇張狀況，她們最後決定把錢退給公主妹，剩下三人自己到墾丁玩。憤怒的公主妹最後祭出絕交手段，把其他人的社群網站都封鎖刪除。文章掀起熱烈討論，不少有相似經驗的網友也感嘆，「真的不要跟小公主出去玩」、「這種公主出門還會說熱 ，要有冷氣、不曬太陽、但想去海邊」、「真的一堆這種人，只會出一張嘴，不考慮背後處理的人多麻煩」、「還好還沒跟他出去，不然出去一定更慘」。（編輯：潘毅）