預購完三倍券！一收「領取簡訊」氣到崩潰：唐鳳寫的嗎？

▲有網友在 PTT 八卦版提到，預購完三倍券後，收到簡訊通知領取時間，一看內容卻當場氣炸，認為想便民只做一半，貼文立刻引發網友熱議。（圖／翻攝自 PTT ）

行政院推出的振興三倍券本（ 7 ）月 1 日正式上路，許多民眾迫不及待上網或到超商進行預購，以及數位綁定手續。不過，有網友在 PTT 八卦版提到，預購完三倍券後，收到簡訊通知領取時間，一看內容卻當場氣炸，認為想便民只做一半，貼文立刻引發網友熱議。原 PO 表示，「上次口罩已經領得超不爽，這次三倍券又搞同一套」，並分享收到的三倍券預購簡訊內容如下：「您已完成三倍券付款， 請於 7/15～7/31 持序號 xxxxxx 至原指定門市領取。為避免排隊等待，建議您可避開前三天取貨」。原 PO 無奈的說「明知道老人跟小孩大多會由其他家人以同一支手機號碼預購」，簡訊內則沒有註明每一條序號屬於何者，崩潰直嚷「領 6 份就得看 6 張健保卡跟 6 個序號，在那邊玩排列組合，當大家時間很多？後面排隊不會給壓力？」無法理解想便民為何做一半，反問「設計流程的時候是沒測試過嗎？」貼文一出，立刻引發熱烈討論，許多網友心有戚戚焉回應「我懂你，每次排列都猜錯，所以我都半夜去」、「我當初領口罩也是序號各種排列組合」、「推你，玩過四張排列組合，超靠北的」、「請問這些程式都是唐鳳寫的嗎？」「口罩當初 6 人，一個一個試到崩潰」；不過，也有網友表示「去三倍券網站可以查，但要先將親友的身分證號記下來再查」。事實上，民眾可以透過官網，輸入預購手機和身分證字號查詢序號，再至指定超商領取。（編輯：賴詠璿）