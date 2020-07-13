把握時機試手氣！威力彩衝16.2億　「3生肖」中獎機率高

威力彩頭獎連摃 43 期，台灣彩券指出，今（ 13 ）日晚間頭獎獎金上看 16.2 億元，若一注獨得，將成今年度最高單注獎金。以生肖星座專欄聞名的搜狐號《卡哇伊》，12 日分享一篇有關未來 5 日不僅事業升級，還會橫財不斷的 3 個生肖，來看看你是否也上榜？
生肖雞：
生肖雞的人，他們一輩子與金錢有緣分，可以說是金錢運勢最旺的一個生肖！一輩子正財偏財都興旺，從來都不缺錢！未來 5 天，事業連升三級，橫財不斷。對於生肖屬雞的人來說，他們最大的難題就是事業的發展，所以不缺金錢的生肖雞，自然是將關注點放在實現人生價值上面。
生肖猴：
吉星高照的屬猴人，未來 5天 ，事業連升三級，橫財不斷，富貴不愁，財富如雨，財運不但越來越旺，事業上也有貴人能夠相助發財。他們進取心強，所以容易獲得長輩的關照，求財順利，且霉運驅散，好運來襲。
生肖狗：
生肖屬狗的人忠厚善良、積極向上，即使遇到困難，他們也不輕言放棄，很有事業心，他們從小就樹立了雄心壯志，長大之後，艱苦奮鬥，未來 5 天，事業連升三級，橫財不斷，財富如雨，憑藉自身的智慧致富，輕鬆買車購房，晉升富豪圈。（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。