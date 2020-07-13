男喊超商領三倍券「半夜」都沒人！真相曝光：一堆人搞錯

新冠肺炎疫情衝擊國內經濟，我國政府推出「振興三倍券」盼能刺激國民消費，而目前經過兩輪的預購之後， 15 日起民眾將可至原預購超商領取紙本券，對此，就有網友討論「大家在搶什麼？半夜去領三倍券不就好了？」貼文引發熱議。
原 PO 在「爆廢公社」貼文指出「最近收到那個三倍券的簡訊通知，上面說叫大家前三天先別去領，不然怕人太多，阿大家在搶什麼？半夜再去領三倍券不就好了.....整個都沒人，愛怎麼領就怎麼領」。
貼文一出，網友紛紛回應「已經打算半夜去領 +1 」、「口罩那時候我也都半夜領，真的沒人」、「半夜領 +1 讚讚讚」；不過卻有其他網友則提到「不要只懂預購，卻不知道領取時間好嗎，領取時間只有早 9 晚 10 」、「半夜領不了啊....最晚半夜 10 點而已」、「三倍券不能半夜領啦...」、「三倍券不是口罩！只能領到晚上十點」、「還真的一堆人不知啊....只能領到晚上 10 點啦」。
而事實上，若民眾選擇在 4 大超商領券，領取時間確實為每天早上 9 點至晚上 10 點，流程與領取實名制口罩相似，收到簡訊後，到指定門市事務機點選振興三倍券專區，插入健保卡或輸入身分證字號與領取號碼，確認資料後，便可持單據到櫃台領取簽收，民眾千萬別搞錯領取時間，而白跑一趟。（編輯：張嘉哲）
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