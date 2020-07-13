台灣治安超好？「全球犯罪率排名」曝光　網震驚指一關鍵

▲全球最大的數據庫《 NUMBEO 》公布 2020 年「全球犯罪率排名」，台灣位居倒數第二。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

▲全球最大的數據庫《 NUMBEO 》公布 2020 年「全球犯罪率排名」，台灣位居倒數第二。（圖／翻攝自 NUMBEO ）

台灣比起世界許多國家，治安可說是相當不錯，民眾走在街上不需時時刻刻提心吊膽，且台灣人富有人情味，遇見陌生人遭欺負也常主動伸張正義。近日，全球最大的數據庫《 NUMBEO 》公布 2020 年「全球犯罪率排名」，台灣位居倒數第二，僅次於卡達，消息曝光立刻引發熱議，許多網友立刻點出背後關鍵。原 PO 分享全球最大的數據庫《 NUMBEO 》公布 2020 年中的全球犯罪率排名，台灣位居倒數第二名，也就是世界犯罪率第二低的國家，僅次於第一名的卡達，其次依序還有為阿拉伯聯合酋長國、喬治亞、阿曼蘇丹國、香港、斯洛維尼亞、曼島、瑞士、日本、冰島、芬蘭、丹麥、南韓、中國大陸、新加坡等。原 PO 看完全球犯罪率排名，卻不禁疑惑道「台灣超越日本？中國大陸超越新加坡？」想知道背後原因為何。貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「台灣是真的很安全吧」、「比北歐還低？真的假的」、「台灣確實蠻安全的」、「台灣真心爽是真的，歐美都是晚上不出門」、「好奇的是，日本居然沒在台灣前面」。對此，也有網友點出台灣犯罪率低的一大關鍵「台灣因為監視器密度越來越高，以前常見的闖空門、綁架等比較高調的犯罪都減少，詐騙案件 CP 值比較高」、「搶劫偷竊監視器那麼多，很快就抓到了」、「太多監視器了」、「監視器密度超高的 XD 」、「監視器密度那麼高，路燈照明時間範圍也大，比較不容易製造犯罪情境」。（編輯：賴詠璿）