辦婚宴該給職場長官喜帖？答案一面倒揭1原則：不尷尬

▲結婚。（示意圖／翻攝自 pixabay ）

▲喜帖。 (示意圖／翻攝自 pixabay )

結婚是兩人的終生大事，從拍婚紗到宴客，任何細節都不能馬虎，近日就有網友在網路上表示疑惑，「辦婚宴該給職場上不熟的長官喜帖嗎？」沒想到網友們答案一面倒的揭露了「要不要邀請」的 1 原則，直言「這樣完全不尷尬」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT GetMarry 板上 PO 出一篇「辦婚宴一定要給長官喜帖嗎？」的文章表示，「我知道給長官喜帖是禮貌，但聽同事說，長官是拿了喜帖一定會去的人（因為長官有一些特支費），我有這個問題是因為我才入這間職場快一年，根本跟這位長官不太熟，只知道應該是蠻親切的，但這位長官來我也不知道要排在哪桌」，隨後更接著表明，「我在職場也是個蠻邊緣的人，所以同事應該不會來幾個，要安排同事位置應該也是跟朋友擺在一起，這樣長官來如果跟同學擺在一起又很怪」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。而網友們紛紛留言表示「就說只請家宴」、「長官都提了代表他有把你放心上，就給帖子以後也好做人啊」、「有主動詢問基於禮貌還是給吧」、「我直接給喜餅不給帖，說分享，妳消息傳達到了，禮多人不怪，且又不用讓人破費，沒有討紅包疑慮」、「都問了就禮貌性給，真來了就安排在桌囉」。最後有結過婚的過來人指出了 1 個原則，就是和「長官同事的熟悉度」高不高，如果是對於不熟的長官，可在辦公室放幾盒公餅請同事沾喜，事後若被詢問「怎麼沒有喜帖？」只要回答「親事去年就安排好了，訂婚宴只請至親，就不好意思麻煩大家了」，對於不熟的同事可以用公司的信箱寄一封公發的郵件，請欲參加的人點選投票「參加」、「攜伴參加」、「欲參加但不克出席（紅包到人不到）」，這樣做也方便統計公司會到場的人數，桌數比較好算，重點是也不會失禮，不會讓「想拿到喜帖的人沒拿到，不想拿到的人拿到」。（編輯：王柏文）