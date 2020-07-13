退伍後還是一樣！老鳥曝「3習慣」改不掉：根本忍不住啊

▲網友好奇提問，退伍後有哪些習慣是無法馬上改掉的呢？（圖／翻攝 PTT ）

當兵是不少台灣男性的共同記憶，就算在軍中十分辛苦，回憶起來，總是能成為男人間的話題。不過，就有網友指出，當兵期間常常有些習慣，在退伍後一時之間還改不了，這就讓他好奇有什麼「退伍無法馬上改掉的習慣？」對此，就引來許多老鳥曝光答案。先前有一名網友於 PTT 八卦板上發文，表示部隊紀律十分嚴謹，常常一個口令就一個動作，但有些當兵時的習慣，等到退伍後一時之間還改變不了，這就讓原 PO 好奇發問「所以到底有哪些退伍無法馬上改掉的習慣呢？」問題一曝光後，就引來許多網友討論，其中最多人指出「早起」，直言「 03:30 自動醒來，食勤退伍的…」、「前幾個禮拜起床時間改不過來，後來回到糜爛模式」、「 5:30 就起床」、「現在時間，洞五三洞，部隊起床」、「早起早睡...」。另外，「對腳步」、「答有」也被許多網友點名，「叫你名字想答有」、「去看病，被叫號站起來答又」、「買滷味拿號碼牌，被叫到的時候答有」、「對腳步、走路擺手握拳」、「真的會忍不住和前面路人對腳步」。不過，就有老鳥分享其他答案，「吃飯吃很快，現在有時候還是會狼吞虎嚥」、「平行筷啊！之前筷子都亂拿」、「折豆腐」、「剛退伍時超耐熱，夏天睡覺不用開冷氣」、「洗澡洗很快吧」。（編輯：陳雅雲）