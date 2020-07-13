連醫生都要求父母住院！男曝「童年悲慘經歷」　全場嚇壞

從孩子出生的那一刻，多數父母都是充滿歡喜及期待的心來迎接小孩，並且一路呵護、教育到長大成人，才捨得放手讓孩子追尋自己的人生。不過卻有網友分享自己悲慘的童年經歷，他一一列舉出從小到現在，父母對他做出的離譜行為，他後來也詢問過精神科醫師，而醫師都建議他，得要讓「父母強制入院」，他才能過著正常人的人生，網友們也不捨他，心疼回應「辛苦你了！」。
原 PO 在 Dcard 貼文表示，自己的父母真的是瘋子，從小學起考試考滿分被爸爸問「老師給你多少錢」，讓我非常困惑，後來還因為這樣被打到骨折；而且要買文具跟繳學費時，父親還覺得我是在騙他錢；小學三年級時，母親看到別人家的小孩鋼琴彈得很好，竟然罵我「很丟臉，是個不孝子」還直言「孝順父母的人就會自己想辦法學會，再賺錢買房買車給父母」。
「到了高中，父親還質疑為何別人小孩一個暑假長高 20 公分，又高又帥，我長這樣子以後會娶不到老婆，害家裡絕後，但是父母身高都不到 155 公分，這真的是我的問題嗎？」原 PO 表示，研究所畢業後，父親還問他為何是碩士畢業而不是博士，又罵他是不孝子，令他不禁感嘆「台灣有爸媽比我還爛嗎？」
網友們看完文章紛紛留言「原 PO 根本奇蹟」、「你怎麼撐到現在的」、「我看了什麼」、「你到底怎麼撐到現在的，根本奇蹟，是我就撐不住了」、「天啊快逃，求你」、「天啊，辛苦了」、「心疼你」、「你竟然沒走偏！生命真的會找到出路」、「辛苦你了，看到我都起雞皮疙瘩了」。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線，透過專業社工員處理，救援兒童脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110