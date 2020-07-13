夜市賣臭豆腐年薪破百萬？「驚人成本」曝光：辭職都去賣

▲網友在 PTT 上好奇詢問「夜市臭豆腐好賺嗎」？（圖／翻攝自 PTT ）

臭豆腐是台灣經典著名小吃之一，雖然部分外國觀光客無法接受它的味道，但卻還是讓許多老饕一想到就食指大動，口水流不停！有名網友發文表示，買了夜市大份的臭豆腐，只有 4 塊要價 75 元，估算成本約 20 元，若已每 3 分鐘賣出一份，經計算後一個月能賺 15 萬元，一年就破百萬，讓他不禁好奇問道「有沒有夜市擺攤勝利組的八卦？」。網友近日在 PTT 上發文以「夜市賣臭豆腐好賺嗎」為題，表示他在夜市買一份大份臭豆腐，4塊要價 75 元，粗估成本大約 20 元，那攤臭豆腐的生意又特別好，假設每份平均利潤 50 元，每 3 分鐘賣出一份，那麼一天營業 6 個小時，一天利潤就有 6000 元，他也提到，若店家一個月休息 4 天就能賺 15 萬 6000 元，一年更是能賺 187 萬 2000 元，還不用繳稅，讓他十分好奇究竟有沒有夜市擺攤的勝利組。對此，網友們回應「沒賺這麼少好嗎」、「有生意就好賺啊」、「可以買房子」、「四塊 20 的成本已經高估，嘿嘿」、「臭豆腐如果純手工成本要 12 元。用飼料黃豆、請非法外勞、添加化學藥劑發酵會很便宜。有時候高麗菜比豆腐貴，如果要吃超好吃又健康臭豆腐只能自製」、「好賺啊，我都辭職來賣了」。事實上，根據中國網站 58 創業加盟網中的數據指出，臭豆腐店的利潤裡，一斤豆腐賣 7 元人民幣，每斤豆腐可以賺 4 元人民幣左右，而一般統計下來，一天可賣到 60 斤左右，也就是說一天可以賺 240 元人民幣左右，一個月就賺 7000 多元人民幣。而 1 斤黃豆可生產的臭豆腐（ 4.2cm × 4.2cm × 2cm ）為 70 塊以上，按照零售價 5 元人民幣錢一盒， 20 斤黃豆就可以創造 1000 元人民幣左右的效益，從中的利潤達到了 20 倍，利潤也是非常的可觀。（編輯：郭佩蓉）