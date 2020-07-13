男徵女友列「7大理想條件」！全場一看臉綠：憑實力單身

▲學弟列出 7 大理想女友條件，讓原 PO 看傻了眼。（圖／翻攝 PTT ）

▲學弟提出條件後，也解釋為何有這些要求。（圖／翻攝 PTT ）

不少單身男女在找尋另一半時，總是希望對方能符合所開的理想條件。不過，就有網友指出，自己的學弟目前為止僅談過一次戀愛，而對方近日就請教原 PO 如何交女友，更列出了 7 大理想女友條件，但條件揭曉後，卻讓不少人搖頭直嘆「難怪單身！」日前有一名網友於 PTT Boy-Gir 板上發文，表示同樣身為護理師的學弟，到目前為止僅談過一次戀愛，最近他就請教原 PO 該怎麼交女友，於是原 PO 就先請學弟寫出自己的理想女生類型，而他也就曝光了自己所開的 7 大理想條件。條件如下：原 PO 坦言，當自己看完這些條件後瞬間感到無語，但後來學弟自認開的條件十分合理，更表示不明白這些要求到底哪裡貪心，更認為在個性條件方面，自己希望交往能以結婚為前提，因此十分合理；外在部分，也認為是以本人的外表去要求的，不明白為什會被罵翻。貼文一曝光後，也引來許多網友討論，不少人也看傻直呼，「這種通常我都放他自生自滅，過了五年還在單身」、「哇！像是去菜市場買東西呢！這條件還好 可是無交往經驗...要求對方跟自己一樣魯很難耶」、「身材比例 3：7 ，你知道這樣比例的人長什麼樣子嗎」、「說實話，這種想法難怪單身」。（編輯：陳雅雲）