男徵女友列「7大理想條件」！全場一看臉綠：憑實力單身

不少單身男女在找尋另一半時，總是希望對方能符合所開的理想條件。不過，就有網友指出，自己的學弟目前為止僅談過一次戀愛，而對方近日就請教原 PO 如何交女友，更列出了 7 大理想女友條件，但條件揭曉後，卻讓不少人搖頭直嘆「難怪單身！」
日前有一名網友於 PTT Boy-Gir 板上發文，表示同樣身為護理師的學弟，到目前為止僅談過一次戀愛，最近他就請教原 PO 該怎麼交女友，於是原 PO 就先請學弟寫出自己的理想女生類型，而他也就曝光了自己所開的 7 大理想條件。條件如下：
一、身材偏瘦約 50～60 公斤，身高 150～165 左右，穿高跟鞋不能比我高或高太多，膚色最好白色，稍黑可以，長髮，髮色不要太奇怪。
二、不暴牙，不戽斗、不塌鼻、五官端正、嘴唇不要太厚、大眼睛、外觀乾淨整潔、身材比例 3：7 ，身體健康，年紀 20～27 歲，無交往經驗，處女。
三、不用常聊天，但能夠給予安全感，且忠誠專一不拈花惹草。
四、性格開朗或文靜都可，要貼心，面對生活能正向積極且能安撫負面情緒，並能夠包容男方任性，並給予鼓勵。
五、有點天然呆，沒有公主病，可獨立生活但偶爾也能給男方被需要的感覺。
六、喜歡旅行、攝影、冒險，和男方有越多的相同興趣越好。
七、有經濟能力要能養活自己，不要有或太多的負債，花錢懂得適當克制，有旺夫運佳。
原 PO 坦言，當自己看完這些條件後瞬間感到無語，但後來學弟自認開的條件十分合理，更表示不明白這些要求到底哪裡貪心，更認為在個性條件方面，自己希望交往能以結婚為前提，因此十分合理；外在部分，也認為是以本人的外表去要求的，不明白為什會被罵翻。
貼文一曝光後，也引來許多網友討論，不少人也看傻直呼，「這種通常我都放他自生自滅，過了五年還在單身」、「哇！像是去菜市場買東西呢！這條件還好 可是無交往經驗...要求對方跟自己一樣魯很難耶」、「身材比例 3：7 ，你知道這樣比例的人長什麼樣子嗎」、「說實話，這種想法難怪單身」。（編輯：陳雅雲）