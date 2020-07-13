博恩夜夜秀爆收費爭議！她曝「違規關鍵」：檢舉就掰掰

▲美國聯邦貿易委員會對於網紅接受任何金援與政治宣傳，有相當嚴謹的規範。（示意圖／翻攝Pxhere）

▲廣告小妹點破博恩夜夜秀違反Youtube規範。（圖／翻攝廣告小妹臉書）

日前監察院公布 2020 總統大選政治獻金收支，意外曝光當時的總統候選人韓國瑜、蔡英文兩陣營，都有支付《博恩夜夜秀》一筆費用，以換取上節目宣傳，事件曝光引發各界關注。對此，網紅廣告小妹也點出該節目違反了YouTube規定，「檢舉一波，夜夜秀就掰掰了」。廣告小妹提到，根據YouTube規定，「可以在影片內容中加入付費產品刊登位置、代言內容或其他須向觀眾公開說明的內容。您在加入這類內容時必須通知YouTube」，上傳時也要勾選「這部影片含有付費宣傳內容」旁的核取方塊。廣告小妹補充，「從前 YouTube 不太管業配的事情，但是奈何美國聯邦貿易委員會（FTC）太強大。FTC 明確規範網紅們接受任何金援、雇用關係、個人關係、親屬關係，有法律責任做利益揭露。連拿了公關品也要揭露」。對於「博恩夜夜秀是台灣節目，美國也能管嗎？」的疑問，廣告小妹也搶先一步釋疑，「博恩粉們一定會說，人家是台灣節目關美國屁事？但YouTube 母公司 Alphabet Inc.是美國本土企業，誰叫你要用人家的平台呢？」最後，廣告小妹感嘆，美國對選舉宣傳相當嚴謹，「相比，有沒有覺得台灣網紅和政客都過很爽？且民眾包容心無限大。我舉雙腳支持博恩業配，但是不揭露商業合作是違規又違法喔。被說成是『不過是有點道德瑕疵罷了』，嗯，我也不知該說啥好」。（編輯：潘毅）