手機跳交友軟體通知！男友「荒唐理由」全愣住：有創意喔

▲一名女網友在 PTT 女孩版提到，無意間發現男友手機跳出交友軟體通知，崩潰詢問對方，男友「荒唐理由」卻讓全場愣住直呼「這麼有創意」。（示意圖／翻攝自 macworld）

隨著網路、智慧型手機普及，現代不少人也會透過各式交友軟體認識新朋友，甚至找到另一半，但也得當心網路世界暗藏的危機。不過，近日一名女網友在 PTT 女孩版提到，無意間發現男友手機跳出交友軟體通知，崩潰詢問對方，男友「荒唐理由」卻讓全場愣住直呼「這麼有創意」。原 PO 表示，平時不會看男友手機，某天兩人外宿時，剛好看見男友手機充電忘記拔，意外發現某交友軟體的通知，質問對方「怎麼還沒有刪掉？」男友卻解釋，他從國外回來當兵，有時想找男生球友，不知道要怎麼找，也不知道有何途徑，且若交友軟體上有女生找他，會直接說有女友，也不會進一步，更沒做對不起她的事情，如果原 PO 還是很在意，他可以刪掉，並坦言對原 PO 很抱歉。由於男友的確在當兵，放假時也都和原 PO 在一起，當下沒有想太多，認為反正男友刪不刪，她也不知道，因為根本不會去看對方的手機，只是感覺非常的難過，男友雖然愧疚，卻覺得他已經解釋過，女友應該選擇相信，但原 PO 心中仍有疙瘩，好奇詢問廣大鄉民「大家的接受度有多高呢？」貼文一出，隨即引發熱烈討論，大多網友認為「心裡有個底」、「裝睡的叫不醒」、「交友軟體找球友，這麼有創意喔」、「你知道要配對才能聊天嗎」、「我記得一開始要設定找男或找女，沒有都找的選項」、「你知道去球場隨便不認識的都能一起打嗎？」「有夠傻」、「就算你男友想找同性純朋友，有多少正常男生會右滑你男友」、「笑死，這個藉口真的潮」；不過，也有網友表示「看紀錄不就知道了」。（編輯：賴詠璿）