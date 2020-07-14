網購口罩搶翻！藥局卻沒人買　內行揭「2原因」：難怪啊

隨著新冠肺炎疫情在台灣趨緩，我國口罩管制禁令已在上（ 6 ）月解除，民眾可透過各大通路自由買賣口罩。不過，有網友在 PTT 八卦版提到，發現藥局口罩沒人買，網購口罩卻怎麼搶都搶不到，不禁好奇原因為何，貼文立刻引發熱議，釣出內行網友點出 2 大關鍵。
原 PO 表示，自家附近的藥局，台灣製成人醫療級口罩，一盒 50 個售價 320 元沒人買；附近的某超市賣台灣製成人醫療級口罩，一盒 30 個售價 199 元，額外贈送一瓶酒精，也沒人買。上網一看某網購商家，下午 3 點 30 分放出醫療級口罩，竟在短短 5 分鐘內全數售完。原 PO 不禁疑惑地說「不必搶購、不必排隊的現貨沒人要，要搶購要排隊的網購一堆人搶？」不解直呼「這什麼奇怪的現象啊？」
貼文一出，隨即引發熱烈討論，許多內行網友分享背後關鍵，認為廠牌和花色為一大考量，「中衛很搶手啊」、「藥局的口罩有豹紋 ni ？」「很多人只認得中衛」、「外面放的牌子沒看過吧」、「只搶大牌、顏色多的」、「中衛的顏色潮啊」。
不過，也有網友表示「可能網路購物還有其他優惠吧？」「兒童口罩什麼時候可以買一盒」、「你那邊哪裡啊，我這藥房沒貨啊」。（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。