男預約郵局準備爽領三倍券！一查日期臉綠：會不會被沒收

政府推出的「振興三倍券」明天起就可至預購超商及郵局領取紙本券，而郵局為紓解領券人潮，日前開放民眾線上及電話預約領取時間。對此，就有網友表示「自己去預約了領取時段，但一查日期卻傻眼」貼文引發熱議。
原 PO 在 PTT 貼文指出「我窮到不行，剛剛在網路上預約三倍券領取時間，一個沒注意到自己是身分證偶數是 0 ，一不小心預約成星期一，看他上面寫身分證尾數為偶數的人預約二、四啊！我會不會領不到被沒收啊！」
貼文一出，網友紛紛回應「被政府沒收囉！」、「不聰明的預約人，政府感謝你的貢獻」、「原來真的有人預約郵局領券啊...」、「笑死，可能會被沒收喔」、「造成政府的困擾，直接沒收沒第二句話」、「打電話去問看看啊」。
對於民眾預約錯日期一事，《 NOWnews 》也實際致電中華郵政公關科，中華郵政表示，如果民眾為偶數預約成奇數的日期，可以再致電預約電話更改，客服人員會告知先前已經有預約過一次的時間是否要取消，確認資料後就能更改領券時間，民眾不用擔心會領不到。（編輯：張嘉哲）
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