三倍券明天發有人已領到？「實體照」曝　眾愣：廢紙一張

政府推出的「振興三倍券」明（ 15 ）日正式上路，無論你是超商預購或者要去郵局領取的民眾，都可於明天起開始領取紙本券。不過，就有網友曬出自己已經提前拿到「三倍券的紙本實體」貼文引發熱議。
原 PO 在 PTT 貼文指出「聽說明天領振興券會排爆，結果我今天就已經領到了怎麼辦？」只見照片中確實有一張 200 元面額以及一張 500 元面額的券，但仔細一看，上頭寫的是「振興經濟消費券」，且使用日期為 98 年 9 月 30 日，原來，這是網友自己典藏當時馬政府時期發放的消費券，並非三倍券實體。
貼文一出，網友紛紛回應「沒有仔細看差點被唬爛到，面額一樣＝＝」、「很抱歉，廢紙一張」、「你的使用期限怪怪的，算造謠嗎」、「沒仔細看真的會被騙到，面額真的一樣哈哈」、「哇，你的消費券還留著啊」、「這根本古董等級，剛剛猛一看還以為真的是三倍券」、「笑死，你等今天等多久這個梗等多久 XD 」。
事實上，在三倍券推出的時候，就有不少網友表示以前消費券都還有留作紀念，甚至還有網友將其發上電商平台販售，尋找有志一同蒐集這些「古董」的人；因此明天發放三倍券後，勢必也有人會想留個幾張作為紀念。
而明天就是三倍券領取時間，若民眾是參與首波超商預購的民眾，15 日起至 31 日可至原定超商門市領取；第二波預購的民眾領券時間則是從 7 月 22 日到 7 月 31 日止；而都未參與預購的民眾，則是明 15 日起可至全台郵局領券。（編輯：張嘉哲）
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