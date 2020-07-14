客人真的超懶惰！外送員抵達看「備註」嚇壞：其他住戶GG

▲外送員分享送餐經歷，竟有客人懶到請外送員找鑰匙開門。（圖／翻攝UberEats台灣）

近年來外送平台快速崛起，現在懶人族只要在家動動手指點餐，幾分鐘後，美味餐點就會出現在家門口。不過，近日就有網友分享自己的送餐經歷，表示「真的有客人可以懶惰成這樣？太自私了」貼文引發熱議。原 PO 在「 UberEats 台灣」社團貼文指出「因為懶惰而自私自利的客人，竟然就這樣放鑰匙在大門的信箱上，讓其他住戶也暴露在遭到偷竊的高風險中....還說離開時順手放進信箱，真的太自私了」只見該外送員出示的訂單截圖上寫著「從 X 樓的信箱拿鑰匙開門，送到 X 樓，感謝」。貼文一出，網友紛紛回應「現在的人是懶到生病了？」、「哇賽，這個要遇到有心人，其他住戶都 GG 」、「奉勸大家真的不要這樣殘害鄰居」、「很多出租套房大樓的也是，直接給大樓的密碼，進去搭電梯沒有感應器管控，若是遇到有心人士就麻煩了」、「真的是當世界沒壞人是嗎，太天真了吧...」、「真的好危險，其他住戶也深陷偷竊風險欸」。另外，也有網友表示「還有遇過給宿舍密碼的，超級扯」、「建議全程錄影，不然這種訂單別接，真的出事脫不了身」、「建議錄影 +1 這是她危險，你自己也可能遭受無妄之災」、「真的要全程錄影欸...不然出事肯定被牽拖」。（編輯：張嘉哲）