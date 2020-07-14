阿公吃飯昏倒！孫女淚揭「悲慘身世」　老闆鼻酸承諾一事

▲一名夜市老闆分享遇到的祖孫三人故事，而引起許多人討論。（圖／翻攝爆怨公社臉書）

人間處處有溫情！有一名夜市老闆發文表示，自己日前遇到一名爺爺奶奶帶著孫女來用餐，沒想到爺爺卻突然昏倒，讓家人全嚇壞，老闆當下也趕緊幫忙。但在協助的過程中，卻無意間聽到孫女的身世故事，讓他當場一陣鼻酸，更霸氣承諾孫女「如果有需要幫助，可以來找我」。日前有一名網友於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示自己在夜市擺攤，有天祖孫三人來吃飯，就在快吃完時，沒想到阿公突然倒了下來，原 PO 見狀後就跑過來幫忙，更立馬叫了救護車。當下孫女因為阿公的倒下突然害怕地哭了，原 PO 也趕緊安慰「遇到事情不要哭，哭不能解決問題」，而阿嬤可能因緊張，就不斷地責罵孫女。過了一段時間，阿公清醒了一下後，阿嬤就告知原 PO 自己都要上班、加班，孫女幾乎都是阿公陪伴，但阿公因有在洗腎，身體不太好，但孫女時常不聽話，讓阿公每次都會被她氣到不舒服，老闆聽聞後也幫妹妹說話，「不會啦，妹妹很乖，聽的懂道理了」。但辛酸的是，他之後就好奇詢問妹妹的爸媽呢？妹妹就難過坦言，「爸爸去世，媽媽不要她了…」。當下原 PO 一聽就感到鼻酸，等到救護人員到達後，他就拿了張名片給妹妹，表示「如果有需要幫助，可以來找我，或許金錢幫不了妳們，但至少吃的可以」。原 PO 坦言，之前也曾受人相助，可惜的是他沒辦法報答幫助他的人，但對方曾經告訴他，「只要以後我有能力可以幫忙人時，就幫忙人」，這句話就讓他一直銘記在心。貼文一曝光後，瞬間就有超過萬人按讚，更有許多網友留言，「謝謝老闆的愛心」、「謝謝你的善心，祝福你一生平安生意興隆」、「謝謝佛心的老闆，希望有關單位可以看得到這則消息幫助祖孫三人！」、「希望每個人都能有這善心，世界會美好許多，也祝你生意興隆」。（編輯：陳雅雲）