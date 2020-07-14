36元買到「驚世二手書」！幸運男細心保存　超爽結局曝光

▲絕版書籍的價值時常難以估計。（示意圖／翻攝Pxhere）

雖然近年來紙本書籍逐漸被數位化，但仍有不少愛好者仍會購買實體書籍保存。在英國就有一位幸運男子，在8年前於慈善商店買到一本有著「驚世背景」的二手書，多年後他在拍賣會將這本書以 1 萬 6 千英鎊賣出（ 60 萬新台幣），直接拿來當作買房頭期款。據《衛報》報導，住在英國的修森（Andy Hewson），2012 年間在趁著上班午休時間，前往公司附近的慈善商店逛逛，恰巧遇到一對老夫妻正在捐贈上百本書籍，他的目光立刻被一本《哈比人》吸引，因為他過去也有一本哈比人，但不小心弄丟了，所以毫不猶豫地將它買下，僅花了不到台幣 36 元。修森購買後這本陳舊的《哈比人》，公司同事也見到這本書的外觀後認為「應該去查查它的價值」，沒想到一查後卻出現「驚世背景」，因為這本《哈比人》是 1937 年發行的初版，當時僅發行 1500 本，且書中還有將 Dogson 印錯成 Dogeson 的小錯誤，出版商當年是手工一一塗改，修森的這本也有該塗改痕跡，確實是當時 1500 本中其中之一。修森持續細心保存，多年後才將這本《哈比人》送往拍賣會參加競標，最後以 1 萬 6 千英鎊拍出。修森也用這筆錢，用來舉辦個人攝影展與支付房屋頭期款。（編輯：潘毅）