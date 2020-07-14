女花心思打扮約會！一看「男方裝扮」臉綠了　眾人吐真相

▲一名女網友上網抱怨約會對象打扮不用心。（圖／翻攝 PTT ）

跟心儀的對象單獨出去約會，總是會花心思打扮，希望能將最完美的一面呈現給對方。不過，就有女網友指出，自己為了約會花心思打扮化妝，但沒想到一到後發現男方的裝扮，當場臉綠痛罵「真的覺得自己白忙一場」。日前有一名女網友於 PTT WomenTalk 板上發文，表示自己為了約會，花了 20 分鐘化妝，更花時間思考該怎麼搭配衣服，還整理了頭髮，「雖然沒有穿得特別出色但也沒有很邋遢」。不過，當原 PO 一到現場後，竟發現約會對象身穿過長長褲、灰色公園阿北長袖和不知名運動鞋，讓她當場傻眼直呼，「我平常都素顏懶得化妝，看到對方穿成這樣真的覺得自己白忙一場」。貼文一曝光後，就引來許多網友討論，直言「好不好看很主觀，但有沒有想認真赴約絕對看得出來...」、「推用心打扮啦！穿搭很主觀，起碼妳是用心的」、「穿搭好不好是一回事，有沒有用心又是一回事啊」、「我覺得是心態問題吧！對方沒用心在約會上」、「有用心跟好不好看是兩回事啦！原 po 失望得點在自己有下功夫打扮對方卻感覺隨便穿穿吧」。不過，也有網友緩頰，「內涵比較重要，不修邊幅的人通常都滿有趣的」、「不過說真的我要替台男講一些話，他們只要不是那種居家穿著（洗到鬆的 T-shirt 或是背心 + 內褲或是籃球褲）就已經是有打扮了」。（編輯：陳雅雲）