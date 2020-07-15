NOW早報／網購口罩搶翻「藥局卻沒人買」？老江湖曝2原因

網購口罩搶翻！藥局卻沒人買 內行揭「 2 原因」：難怪啊
隨著新冠肺炎疫情在台灣趨緩，我國口罩管制禁令已在上（ 6 ）月解除，民眾可透過各大通路自由買賣口罩。不過，有網友在 PTT 八卦版提到，發現藥局口罩沒人買，網購口罩卻怎麼搶都搶不到，不禁好奇原因為何，貼文立刻引發熱議，釣出內行網友點出 2 大關鍵。
許多內行網友認為廠牌和花色為一大考量，「中衛很搶手啊」、「藥局的口罩有豹紋 ni ？」「很多人只認得中衛」、「外面放的牌子沒看過吧」、「只搶大牌、顏色多的」、「中衛的顏色潮啊」。
今日天氣／各地高溫炎熱 東、南部慎防大雨
今（ 15 ）日受到熱帶性低氣壓影響，南部及台東地區一整天都是雲量偏多，並整天斷斷續續有局部短暫陣雨或雷雨的天氣型態，有局部大雨的機會，而環境整體偏西南風，加上熱帶性低氣壓帶來之水氣增多，中部上午亦有機會出現局部短暫陣雨，但整體而言，南部及東南部以外的區域整天仍為多雲到晴為主，中部以北的近山區平地、大台北盆地及宜花地區的內陸或縱谷區仍可能出現局部 36 度以上之高溫；而午後雷陣雨的分布狀況仍以各地山區及北部、東北部地區之近山區平地為主，並偶有局部較大雨勢。
第 2 波入境鬆綁名單台灣優先？日媒：安倍指示
日本的新冠肺炎疫情回溫，東京的新增病例仍在上升，但當局已在考量第 2 波入境鬆綁名單；先前曾有日媒透露，台灣、南韓、中國大陸皆在第 2 波名單上，現有報導指出，日本首相安倍晉三指示，優先與台灣洽談入境管制之鬆綁。
影／藍委又佔主席台 高嘉瑜大唱「三天三夜」諷佔好佔滿
立法院臨時會本週議程將進行監察院人事同意權案審查及投票表決。昨（ 14 ）日上午監察院長被提名陳菊前往立院接受審查，再度爆發藍綠衝突，國民黨立委再度佔領主席台，杯葛審查。民進黨立委高嘉瑜在議場中大唱《三天三夜》試圖緩和雙方高昂情緒，但也因此引起藍委不滿，大聲回嗆。
小確幸來了！三倍券今上路 蘇貞昌聯手網紅擴大宣傳
振興三倍券將在 15 日正式上路，民眾可依照身分證字號尾數單雙號，於指定日期至各地郵局領取，行政院長蘇貞昌也特地與 Youtuber 「阿翰 po 影片」合作，以幽默口吻宣傳三倍券，昨（ 14 ）晚間 8 點影片一出，一小時內就破萬觀看，網友也在下面留言「今晚卡司好強大」。
全球最大軍火商 洛克希德馬丁不怕中國制裁
由於不滿美國宣布軍售台灣愛國者防空飛彈延壽案，中國大陸外交部宣布將對此次美台軍售主要承包商洛克希德馬丁實施制裁，但是這家全球最大國防合約承包恐怕不怕中方制裁，未來會持續賣武器給台灣。（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。