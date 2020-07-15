超商開領三倍券大塞車！男分享「一神招」：5分鐘就拿到

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，因應疫情影響衝擊台灣經濟，我國政府規劃「振興三倍券」，今（ 15 ）日開始開放民眾至超商領取預購、郵局購買實體券，但一早卻傳出超商、郵局機台大當機災情。不過，就有網友分享，自己到超商卻靠著一神招馬上領到三倍券，而引起討論。
今日開始開放民眾至超商、郵局領取三倍券，一大早不少民眾就前往卡位，但陸續就有人抱怨人潮過多，甚至發生機台當機的情況。不過，就有一名網友於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示自己一早就前往全家領取預購的三倍券，店員告知他能用全家手機 APP 領取，讓原 PO 興奮大讚「店員說用全家 APP 領取沒塞車不到 5 分鍾就領到」。
貼文一出後，就引來不少網友討論，「只有全家很方便，用 app 」、「所以是抱怨領太快嗎？」、「沒錯！雖然現在 APP 也大塞車了，一開始 9 點，直接點開 APP 最快也不塞，迅速領取」、「我還是過三天再去領好了～～」、「一早就去排隊，結果邊按 app 就按成功了」。
根據了解，全家便利商店這次規劃「雙管道、四步驟」領券流程，民眾可選擇使用 FamiPort 或全家會員 APP 進行領取。其中全家 APP 會員只要在 APP 內進入「振興三倍券領取專區」，輸入身分證字號末 4 碼及購買序號，確認訂購資訊後就會生成三倍券專屬領取條碼，再至櫃檯刷取條碼並進行領取確認與簽名即完成。但業者也提醒民眾，領取時需帶本人身分證或健保卡供店員確認身份，並在取件時於背面封條簽名處簽名。
然而，由於一早領取人潮過多，網友發現全家 APP 現在也開始難以進入領取三倍券專區，直言「對剛剛有一小段時間是可以領的，現在又當了，趁機領完三份」、「我正在全家，電腦塞車中」。（編輯：陳雅雲）
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