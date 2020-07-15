日本人讚「台灣防疫成功靠民族性」！眾4字神解殘酷真相

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，台灣近期因防疫有成，而深受國際媒體關注。對此，就有網友指出，自己最近和日本顧客聊天，對方就透露日本電視時常報導台灣防疫關鍵在於「民族性」，這就讓他納悶「到底台灣人的民族性是什麼？」問題一出後，就引來許多網友討論。
有一名網友於 PTT 八卦板上發文，表示自己最近跟日本客戶聊天時，對方提到近期日本電視又在報導台灣抗疫成果，更對台灣防疫讚譽有加。不過，報導就指出是台灣因人民的民族性，才會造成防疫如此成功！
原 PO 聽到後卻思考了一下，坦言「好像沒聽人家講過台灣人有什麼特別的民族性」。這就讓他好奇發問，「所以台灣人到底是有什麼民族性，是哪方面的民族性跟別國比起來特別突出，才會導致我們在對抗疫情時反而這麼成功？？有沒有相關八卦」。
問題一曝光後，就引來許多網友討論，其中鄉民認為是台灣人「貪生怕死」的性格是主因，「貪生怕死愛面子，後藤新平說過」、「迅速應對，主要是太奴又怕死」、「應該是怕死，有個德國人上訪談節目說台灣人平常明明就不太守規矩，平常都違規停車違規駕駛，遇到大災難時的反應讓他有點驚訝」、「「比較貪生怕死一點」」、「奴性。實際上防疫的時候，一堆東西在日本都需要開會再開會，在歐美則是牽扯個人隱私和自由，死都不肯做，台灣能迅速應對，主要是太奴又怕死」。
不過，也有網友提出不同看法，「我認真覺得或許是戒嚴太久，有經歷過那個年代的長輩很容易窮緊張」、「其實是經歷過 SARS 才有警覺」、「跟民族性無關吧，單純對中國發生的事情敏感，而且政府也不像日韓為了賺中國錢不敢動作」。（編輯：陳雅雲）
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