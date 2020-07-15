留美回台當教授「年薪僅80萬」！行家抖出真相：根本爽

▲網友對於留美博士回台當助理教授，年薪僅 80 萬一事感到納悶。（圖／翻攝 PTT ）

不少人為了未來職涯規劃發展，都會選擇到國外留學累積相關經驗或知識。不過，就有網友指出，自己先前看到報導有名留美博士回台當助理教授，年薪卻僅有 80 萬，之後還被大陸以年薪 150 萬挖角過去，這就讓他納悶發問「博士畢業的助理教授年薪只有 80 萬？」對此，就引來一堆行家曝光真相，而引起討論。先前有一名網友於 PTT 八卦板上發文，表示自己看到一則報導，內容指出有一名從美國留學回來的博士，在台灣當助理教授本薪僅 60 幾萬，加上年終研究經費等費用，大概有 80 萬！但沒想到，之後其卻被大陸以年薪 150 萬挖角過去。這樣的狀況，就讓原 PO 好奇直呼，「隨便一個理工碩剛畢業去科技業都超過 80 萬吧！留美理工博士在大學當助理教授年薪才 80 萬！？對岸用年薪 150 萬挖他也是少得要死，比碩士畢業去台積電輪班還少，博士畢業的助理教授年薪只有 80 萬？？」問題一曝光後，就引來網友討論，不過許多人反而持不同看法，直言「一開始這樣正常吧！花個十來年升到正教授就爽了，一星期兩門課而已，還可以爽爽接計劃叫研究生去弄，混得好一點的兩三百萬都是基本」、「底薪七萬保 14 個月」、「時間自由、寒暑假、地位高，自己決定一切，接幾個計畫根本屌打工程師」。但也有人點出當教授的辛酸，「很正常吧，教授的薪水本來就不算高，做功德的」、「助理教授起薪就 7 萬多啊！還要做一堆行政雜事做功德的行業」、「在台灣走學術根本做功德的」、「沒那麼爽，要做太多行政雜事，超扯」。（編輯：陳雅雲）