笑長輩不會預購三倍券！台人曝「超慘對比」戰翻：真好笑

▲三倍券發放首日，不少長輩都到現場排隊。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.15）

新冠肺炎疫情衝擊國內經濟，我國政府推出的「振興三倍券」今（ 15 ）日正式上路，不少民眾一早就到超商及郵局卡位等領三倍券，不過，卻有不少人發現「明明超商有預購了，領取時間卻比實際去排郵局還慢」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「實際上才領國庫 2 千元新台幣，結果一直把事情簡單事情變複雜，其實只要找到一家中華郵政的郵局，比較少人排隊的點，就能輕鬆拿到振興券，任選一家郵局都能領到。」「年輕人只想到超商便利領取，結果整天下來，長輩們直接排隊，不爽就換一家少人的去領，怎麼領都輕鬆方便，想當初的口罩，長輩們也是跑到各個店家去觀察情報，哪裡最有效率、排隊的消化速度哪個最快，長輩不論排隊經驗、吃過的鹽都還比年輕人多呢，領數位的跟去超商領的，還覺得有賺到，但事實證明根本沒有，還敢笑長輩去排隊。」貼文一出，網友紛紛回覆「對啊，整天下來，郵局屌打超商」、「就一堆人在那笑長輩不會預購啊，結果自打臉」、「事實證明，排隊也是有好處，年輕人的自以為是都在今天被打臉」；不過也有人認為「年輕人要上班誰在那邊跟你到處找沒人的郵局」、「長輩能去排隊時間多好嗎？當然選預購啊」、「經驗多在哪，不就是去排隊而已，剛好超商故障郵局領比較快，如果超商今天沒當機，局勢不就逆轉了？真好笑欸。」（編輯：張嘉哲）