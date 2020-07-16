眾人衝郵局領三倍券！檢舉達人狂等「一事」：先扣600啦

▲一名網友在 PTT 八卦版提到，檢舉達人這幾天是不是都鎖定郵局，讓民眾還沒領到券就先被扣 600 元繳罰單？背後原因曝光立刻引發全場熱議。（圖／翻攝自 PTT ）

行政院推出的振興三倍券昨（ 15 ）日正式上路，民眾可以至指定地點領取預購的振興三倍券，也可至郵局直接購買紙本，一大早許多郵局就出現大排長龍的情況。對此，一名網友在 PTT 八卦版提到，檢舉達人這幾天是不是都鎖定郵局，讓民眾還沒領到券就先被扣 600 元繳罰單？背後原因曝光立刻引發全場熱議。原 PO 表示，昨日一早就出現許多人出門領紙本振興三倍券，不是郵局就是便利商店，不禁疑惑「檢舉達人鎖定這些點，會不會檢舉不完？」因為人多到車沒位子停，大家都想說只是提個券就走了，沒想那麼多，結果大當機根本沒辦法領，笑稱「還沒領就先被扣了 600 元繳罰單，大家是不是都只剩 2400 了？」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛笑稱「 Good idea 」、「好喔，明天帶相機去郵局守」、「看到有阿桑聽到巡邏車鳴笛馬上跑出去移車，還錯過號碼」、「不用今天，每天郵局都一堆」、「違規活該被檢舉，有法律不遵守還好意思領券」、「已檢舉，別以為沒警察就不用繳罰單，下個月記得簽收」、「明天去蹲點」。對此，也有許多網友緊張直呼「感謝提醒」、「夭壽，謝謝提醒，差點直接先少 600 」、「謝謝你的提醒」。（編輯：賴詠璿）