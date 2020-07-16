好市多防「三倍券退貨換現金」！她見公告出3招：太聰明

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，因應疫情影響衝擊台灣經濟，我國政府規劃「振興三倍券」，15 日開始開放民眾至超商領取預購、郵局購買實體券。然而，先前就有網友提議，可以將三倍券拿到知名美式大賣場「 Costco 」消費，再以退貨機制換取現金。對此，好市多也祭出 3 招防範，而引起網友討論。
振興三倍券於 15 日開始開放民眾至超商領取預購、郵局購買實體券。不過，先前就有網友指出，可以將三倍券拿到知名美式大賣場好市多消費後，再透過退貨機制換成現金。
對此，今（ 16 ）日就有一名女網友於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，其貼出了一張寫著「振興三倍券使用注意事項」公告的照片，該公告針對三倍券使用就列出了 3 點注意事項，包括：
一、使用三倍券之交易，退貨優先退回振興三倍券。
二、信用卡交易，退貨以信用卡退費。
三、不適用於 COSTCO 電商網購、票券、會員費、購物卡及儲值等。
看到這樣的公告，就讓原 PO 大讚直呼，「防某些想拿券換錢的『聰明人』，蠻好的」。
貼文一曝光後，就引來許多網友討論，「隨便買都超過 3000 元了，幹嘛換現金」、「退貨的時候退券，好聰明的作法」、「陰謀一招解」、「應該加註明年不再受理使用三倍券購物的退貨業務」、「真的要有防換現金機制」。（編輯：陳雅雲）
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