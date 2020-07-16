衝超商領三倍券！女進門見「4種人」臉綠：店員也太辛苦

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，因應疫情影響衝擊台灣經濟，我國政府規劃「振興三倍券」，昨（ 15 ）日開始開放民眾至超商領取預購、郵局購買實體券，但卻傳出機台大當機的災情，引發許多人抱怨。對此，就有女網友分享自己在超商時，看到 4 種奧客的作為，而引起許多討論。
原 PO 於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示想分享民眾於超商領取三倍券時的詭異行徑！她指出有一名阿桑在店內想幫家人代領卻沒攜帶健保卡，因而向店員提出質疑，「我只有帶我的健保卡，可是我想幫我媽領，為什麼不可以？」
另外，還有一名阿伯因為機台不斷當機，讓他憤怒抱怨「叫政府弄更大的寬頻啦，等得半死，你們店員不會反應嗎？」
此外，一名阿姨也向店員要求，「要排這麼久，為什麼沒有椅子給我們坐？」更有人不明白領取手續，在店內無理取鬧，直呼「沒人告訴我要先預購啊，為什麼這裡不能直接買？ 蛤，郵局？郵局離我家太遠啦」
看到到這樣的狀況，就讓原 PO 感慨直言，「真心覺得四大超商及郵局的人辛苦了」。
貼文一曝光後，就引來許多網友討論，「看到這些問題就覺得累」、「有冷氣吹還嫌......」、「超商店員真的很可憐很辛苦...」、「我們這邊 ibon 放乖乖了⋯⋯但第一個還是看他一直倒數 15 秒」、「感覺這是考驗人的耐性跟理智線的時候！」、「最近超商店員都需要看眼科了，白眼狂翻血壓升高，真是辛苦你們了」、「全台四大超商店員可以加薪嗎哈哈」。（編輯：陳雅雲）
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