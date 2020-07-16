狂收親友「紅色炸彈」噴開銷！不婚男崩潰　釣出內行神解

▲一名不婚主義的單身男性網友在 PTT 八卦版提到，不結婚又一直收到親友的紅包炸彈該如何是好？貼文立刻引發熱議，釣出內行人專業解惑。（圖／翻攝自 PTT ）

收到新人喜帖時，有時候並未和對方交情深厚，或者有經濟因素考量，並不打算出席對方婚宴，卻又不知該如何委婉回絕才不失禮數，總是令不少人傷透腦筋。近日，一名不婚主義的單身男性網友在 PTT 八卦版提到，不結婚又一直收到親友的紅包炸彈該如何是好？貼文立刻引發熱議，釣出內行人專業解惑。原 PO 表示，最近收到不少親朋好友的紅包炸彈，算一算也是一筆不小的開銷，雖然以一般情況來說，他也可以結婚給個紅包炸彈，一口氣把錢都賺回來，問題在於自己根本不打算結婚，疑惑道「這樣收到紅包炸彈不就單方面挨著打？」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「不要去啊」、「那就不要包不要去啊，反正你篤定不結婚的話」、「想祝福就去」、「不去不是還是要包嗎」、「那種半生不熟的就算了吧，真的朋友再包就好」、「自願去當司機就不用包了」。不過，也有網友指出一關鍵，取決於朋友的誠意，「收到不去也不包又不會怎樣，真正的好朋友事前會問，或是能體諒你，白目的朋友剛好趁機斷絕關係」、「不去就不要包啊，他發喜帖前有先問過你出席的意願嗎？如果沒有，難道我收到喜帖就要包錢過去喔？」「一般都會先問願不願意收喜帖才發，沒問這種亂炸的可以不理」。（編輯：賴詠璿）