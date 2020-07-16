花三倍券吃大餐！他曬整桌「豪華痛風餐」　網一看全瘋了

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，因應疫情影響衝擊台灣經濟，我國政府規劃「振興三倍券」，昨（ 15 ）日開始開放民眾至超商領取預購、郵局購買實體券。對此，就有一名網友分享自己的振興三倍券花法，更曝光畫面，而引起許多人討論。
日前有一名網友於臉書社團《爆廢公社二館》上發文，表示想來分享一下自己用振興券吃了什麼好料，而後就貼出了好幾張豪華海鮮大餐，畫面中不僅有鮮蝦螃蟹、龍蝦生蠔，就連小鮑魚也都應有盡有！
原 PO 透露，他是帶家人去南投一間婚宴會館用餐，一共用了 4 份振興券！除此之外，他還加碼曝光來該店享用餐點的福利，直言「這間餐廳還給每人一桶全家福的冰淇淋！」
貼文一曝光後，就引來不少網友討論，許多人一看餐點也紛紛羨慕直呼，「痛風大拼盤欸」、「這家太誇張了！快說！在哪裡！！！」、「這滿滿的海鮮料理，感覺很讚ㄟ」、「太華麗了啦」、「這海鮮很可以」。（編輯：陳雅雲）
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