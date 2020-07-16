為何不能用三倍券買三倍券？神人精算答案　眾驚：太強了

▲振興三倍券於 15 日開賣。（圖／翻攝自爆怨公社臉書）

行政院推出的「振興三倍券」昨天起開放領取紙本券並使用，不少人趕在第一天就殺到超商及郵局領取，甚至有人第一天領到就已經花光。對此，就有網友討論「如果政府說三倍券等於現金刺激消費，那三倍券為何不能買三倍券？」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「三倍券被人詬病，要先花 1000 元才能拿 3000 元，那為何不直接發 2000 元現金，所以這樣說來，如果三倍券是抵用現金概念，是否可以拿三倍券中多出來的 2000 元去買三倍券呢？等於一家三口的話，只要花一千元就能領到 3000 + 3000 + 1000（拿其中兩千去買其他兩人的）三倍券，等於 7 倍效果」。貼文一出，網友紛紛回應「真有頭腦，但應該不行」、「禮券跟現金概念不同吧」、「虧你想得出來，但好像又沒說錯」、「如果政府認為這一千元買券也能促進經濟，那確實要能用三倍券買三倍券啊，不然我們幹嘛花一千元買券啊」。不過，也有網友精算「假設一家三口都花 1000 買振興券，等於創造 9000 的消費力在外；但若以三倍券購買三倍券，第一個人只創造了 1000（買券的錢）消費力，其餘多出來 2000 分給另外兩個人購買三倍券，等於 3000 + 3000 + 1000 創造 7000 元的金流，因為另外兩位買的錢原本就是政府給的，因此中間流失了 2000 元的金流，所以當然不會開放三倍券買三倍券，也沒效益」該回覆也被推爆「哇！超強的邏輯」、「精算師推推」、「難怪不能這樣買」。而根據行政院公布的三倍券購買方案中，目前就是僅有一種兌換方式，無論你是超商預購或者是到郵局現場排隊，都是以「新台幣一千元」來進行兌換，也因此網友提出的用三倍券換三倍券的方法，僅是提出自己的個人看法與討論。（編輯：張嘉哲）