約會要花5000？他精算「1千塊打死」　釣出神回覆眾笑翻

▲網友認為約會一整天不需要花到 5000 元。（圖／翻攝自批踢踢）

和心儀的另一半出去約會，為了共創美好回憶，大多數人都認同基本的花費是必須的。不過，到底多少金額算是「基本花費」呢？日前有網友感嘆自己約會一整天「沒幹嘛就花了五千」引發熱議，有其他網友認為「太扯」，精算支出後斷言「 1000 塊打死」，結果卻反被吐槽，讓大家笑翻。有網友在 PTT 發文表示，看到最近「約會花 5000 」成為熱門話題，原 PO 直呼「太扯了吧」，更精算整天約會行程：早餐兩人吃個魯肉飯差不多 100 元，「加上小菜了不起 150 」；然後去附近的公園散散步，「午餐吃 80 元便當，兩個人 160 」；下午去喝平價咖啡「幾百塊解決」，不然就是去看二輪電影，既可以消磨時間還有冷氣吹。原 PO 最後結論，「算一下 1000 塊打死，花 5000 是在開什麼玩笑？」更納悶詢問「花這麼多的約會難道比較厲害嗎？」文章一出引發熱議，有網友回覆說「 1000 元打死， 500 元打個半死」，讓大家笑翻，紛紛吐槽說「可能你約的不夠正吧」、「人家想怎麼約會、想花多少是有什麼好比的」、「貧窮限制了你的想像力」、「 5000 是偏高但也還合理」。但也有網友認為，「日常約會， 5000 真的扯」、「普通約會大概 1500 吧」、「約會吃路邊攤吃鹹酥雞很棒啊」。（編輯：倪浩軒）