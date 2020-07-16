三倍券小孩也有！媽問「父母領走合理？」　答案一面倒

▲振興三倍券於 15 日開賣。（圖／讀者提供）

行政院推出的「振興三倍券」昨天開始開放領取並使用，而根據規定，只要你是具有中華民國國籍的國民、取得居留許可的外籍配偶，甚至是今年 12 月底前出生獲得健保卡的新生兒都能以現金一千元換購一份「三倍券」，但對於比較沒有經濟能力的國小、國中生來說，一千元是相當大的數目。對此，就有網友討論「父母領走小孩的三倍券合理？」貼文引發熱議。原 PO 在「爆廢公社公開板」貼文指出「哇，才發第一天就看到小孩因為三倍券被爸媽領走甩門的事情，因為我小孩還小，目前也不打算馬上去領，他也不知道這件事情，想問大家，家中如果有沒經濟能力的小孩應該把他的三倍券領走嗎？」貼文一出，網友紛紛回應「當然不行啊，你可以幫他出一千元，拿走一千給他兩千，這才正確」、「這是政府給每個國民的，也是屬於他的資產，當然不能偷領」、「沒經濟能力，但你可以幫他出一千，給他兩千元，你拿回本金這樣才對」、「我認真說，小時候不知道消費券是啥，被父母偷領，長大後快氣死」、「長大會很傻眼 +1 應該是幫他出一千，給他政府回饋國民的兩千，那也算他的東西，偷領很母湯」。事實上，昨天一開賣三倍券後，網上就有人抱怨兒子主張三倍券應該要給他自己花用，但父母卻認為「你又沒經濟能力，這是我幫你領的」，讓兒子氣得直接甩門，讓多數網友紛紛表示「三倍券是政府給的，父母基本上沒權力收走」。（編輯：張嘉哲）