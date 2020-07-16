日本神準心測！4種花瓶最喜歡哪個？秒解你的魅力等級

▲直覺選出最喜歡的花瓶！（圖／翻攝自 shinri ）

心理測驗來了！每個人一定都有獨特的魅力，能夠吸引別人想來與你認識。根據國外網站 shinri 報導，現在你眼前有 4 種完全不同樣貌的花瓶，那麼你最喜歡哪一個呢？根據你的答案，將測出你的魅力等級！您的魅力等級為【★★★★☆】你有著能夠讓他人自然而然被吸引的力量，樂於交朋友，很容易跟他人接近。除此之外，你也相當重視友情，樂於認識更多的人，認為能從不同的人身上學習到更多知識與經驗。不過，你無法能對他人過於依賴，雖然你在乎朋友，但是朋友對你來說僅是一個心靈的慰藉，你不會真的過於投入，對朋友仍有所保留。您的魅力等級為【★★☆☆☆】你懂得觀察他人，也可以發現他人的優點，這使得你對他人常常抱著善意，不會輕易討厭別人。然而，你並不喜歡吸引別人的目光，寧願安靜地過自己的生活，也不想被任何人打擾。你不願意主動接近不熟悉的人，在陌生人面前會顯得很拘束。不過，一些人可能會因你的謙和的個性，而讓人覺得值得信賴。您的魅力等級為【★★★☆☆】你是一位性格較冷靜理智的人，容易就能發現他人的情緒和喜好，脾氣性格比較有彈性，容易遷就、包容別人。除此之外，你總是習慣按照他人的想法來決定該怎麼行動，因此讓身邊的人覺得舒暢和輕鬆。即使性格火爆或者是經常出口不留情、容易得罪人的人，也很難會挑起你的情緒，不容易讓你生氣。這樣的你往往會讓那些脾氣火爆的人想要接近你，一方面他們會覺得你脾氣好容易相處，另一方面他們的情緒可以被你化解和包容，讓他們有些離不開你。您的魅力等級為【★★★★★】你是一個堅強且不喜歡依賴他人的人，即使一個人生活也不會讓你覺得有多麼痛苦和寂寞。對於不熟悉的人，你總是會適當保持距離，無法輕易相信別人，不會輕易投入感情。然而，你在他人眼裡總是神祕的，你的堅強和獨立，更為你增添了強者的感覺，讓一些本身性格比較軟弱或是孩子氣的人，很容易對你產生崇拜和想要接近的想法。尤其是不熟悉的人，更容易覺得你就像是一個強大的神話，成為了他們心目中的榜樣。（編輯：陳雅雲）