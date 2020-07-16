藍綠立委又打架！網看直播見「一畫面」傻眼：賣三倍券嗎

▲民進黨立委衝進來後，吳斯懷先將輪椅轉過去，不久又將輪椅轉回來舉牌聲援。（圖／翻攝國會頻道）

立法院議場被國民黨立院黨團霸佔三天之後，民進黨立院黨團今（ 16 ）日下午約 3 時 47 分開始清場，藍綠又在議會殿堂大打出手，造成多名立委掛彩見紅、嘔吐等等。對此，就有網友表示「剛剛看直播，怎麼吳斯懷一個人坐輪椅在角落...？」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「藍綠立委又在立法院大打出手了，一個監委可以吵成這樣也是不簡單，繼上次被清場之後，國民黨再度登場，結果今天還是被民進黨弄下來，但是看完直播後只有一個感想，吳斯懷在角落幹嘛？」「大家都在拉扯，結果吳斯懷一個人坐輪椅在旁邊舉牌，是在賣三倍券嗎」只見畫面中，吳思懷因為剛動完手術，於是坐在輪椅上與大家一同舉牌抗議，在民進黨立委開始進入後，身旁的人趕緊將吳斯懷的輪椅轉向，好讓他看到議會內的情況，眼看自己幫不上什麼忙，隨後又轉回正面舉牌應援「拒絕背書」等看板。畫面曝光後，網友紛紛回應「真的是另一個亮點 XD 」、「笑死！賣三倍券也太有梗了」、「斯懷 OS ：幫不上忙...還是舉牌好了」、「笑死他轉過去又轉回來，我真的狂看好幾次」、「真的太鬧了啦」、「一個人的戰場，吳斯懷正式上映哈哈哈哈」、「超級大亮點阿！哈哈」。（編輯：張嘉哲）