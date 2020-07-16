為何夜市攤販不想收三倍券？「真實理由」曝光：收不下去

▲網友討論為何夜市攤販不想收三倍券。（圖／翻攝PTT）

新冠肺炎衝擊國內經濟，我國政府推出的「振興三倍券」昨天開始發放紙本券並提供使用，許多店家也在第一時間公布超優惠的折扣方案。不過，就有網友討論「為什麼夜市很多攤販都不收三倍券？」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「為什麼新聞說夜市很多都不收三倍券，說要找零很麻煩，但小魯去夜市，隨便買都馬超過 200 ，有時候還能買到 500 ，是有什麼不能說的秘密嗎？有沒有八卦？」貼文一出，網友紛紛回應「金流問題啊」、「收券還要換成現金，要等一個禮拜才能換，有些比較小型的金流會出問題」、「新產品，也怕收到假的吧，小本生意而已」、「他們覺得麻煩吧，收劵還要還現金」、「沒辦法即時兌現，會有金流問題」。而針對此一問題，《 NOWnews 》特別採訪到在台南夜市擺攤的陳小姐，她表示，目前不開放民眾用三倍券的原因在於，攤商最快也要在 7 月 23 才能將三倍券兌現，也就是發放使用三倍券後的一個禮拜，但在這之前不論是進貨、找零的各種成本都要先代墊，也就是會有「金流」的壓力，因此三倍券目前實在收不下去。陳小姐說「尤其我們賣的東西單價較低，也不是說每個客人都能買到 200 元的最低面額，收 200 不找零客人也不會上門，找零了卻也變成自身的負擔，所以目前還是要先觀望一下，之後再問看看旁邊有收三倍券的攤位老闆是否覺得方便，再考慮要不要開啟」。（編輯：張嘉哲）