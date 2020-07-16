男爽領三倍券！9張抽出見「詭異贈品」　眾震驚：人人有

▲網友發現三倍券信封內還有一個塑膠片。（圖／翻攝PTT）

新冠肺炎衝擊國內經濟，我國政府推出的「振興三倍券」昨天開始開放領取並提供使用，其面額為 4 張 500 元、5 張 200 元，一共 9 張用長條形的信封裝起來。而就有網友分享自己去領取後，發現信封裡頭除了有三倍券，還有一個「塑膠片」，好奇詢問是拿來做什麼的，貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「今天終於拿到三倍券了，開心拿出來之後，發現裡面有一片精美的塑膠片，一開始想說，政府真的很貼心，還附收藏夾耶，結果摸半天才發現還真的只是一片塑膠片而已。」貼文一出，網友紛紛回應「什麼啊，看到你貼文回去看才發現有塑膠片欸」、「真的沒有發現有那塑膠片」、「我還沒注意到有這東西...」、「政府在那邊限塑，結果一口氣製作這麼多塑膠片」、「有想過海龜的感受嗎！哈哈哈」、「太興奮，完全沒看到塑膠片」、「這人人有喔，我信封丟了沒注意哈哈」。不過，也有網友透露塑膠片用途「他就真的只是塑膠片，拿來夾三倍券用的」、「他是為了固定信封內的三倍券，好讓你在領取的時候確認」、「要固定三倍券用的啦，未拆封前快速看透明紙清點張數」、「三倍券拿掉可以拿來夾發票跟紙鈔」、「基本上發票、鈔票夾起來都很好用」。（編輯：張嘉哲）