NOW早報／男領三倍券46分鐘花光！「用途」全看傻：佩服

貼文一出，網友紛紛回應「佩服你浪費錢的勇氣」、「政府感謝你做公益！讚」、「恭喜浪費三千元」、「挺你一波，有中再分我」、「政府表示謝啦！又收回來了」、「恭喜獲得一千元的廢紙」、「佩服真的去買彩券的人...刮刮樂還比較實在，彩券真的超難中」、「我先替政府感謝你」。

事實上，買氣一直超夯的威力彩已經連槓 44 期，昨（ 16 ）日晚間第 45 期開獎，頭獎上看 18.3 億，如此龐大的金額，也難怪讓該位網友抵擋不住誘惑，盼買一個希望，讓財神爺來敲門。

▲網友領取三倍券後，立刻全部拿去買彩券。（圖／翻攝 PTT ）

▲殉職飛官正駕駛簡任專。（圖／翻攝自簡任專臉書）

▲美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）。（圖／美聯社／達志影像）

▲威力彩連 45 摃！下期頭獎金額上看 20.8 億元。（圖／NOWnews 資料照）

行政院推出的「振興三倍券」 15 日開始發放紙本券並提供使用，不少民眾一早就衝到郵局及超商領取，迫不及待想要使用。對此，就有網友分享自己在領到三倍券 46 分鐘之後就已經花完，貼文引發熱議。原 PO 昨在 PTT 貼文指出「昨天下午一點十五分領到三倍券之後，我下午兩點一分就花光了，換到的 9 張三倍券在我手上不到一小時，至於我拿去買什麼呢？沒錯！就是彩券，今晚的頭獎要被我抱走啦」。今（ 17 ）日水氣減少但西南風仍影響，清晨至上午迎風面的中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區大多為多雲時晴的天氣，午後宜花地區、桃園以北近山區的平地及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率；溫度方面，各地高溫炎熱，高溫約 33 至 36 度，台東地區因為有焚風出現的機率、高溫接近 38 度左右，台北盆地也有接近 37、38 度高溫，戶外活動需做好防曬措施並多補充水分。國軍新竹空軍基地昨（ 16 ）日下午一架參與漢光演習演訓的 OH-58D 戰蒐直升機發生墜毀意外，飛官簡任專少校、高嘉隆上尉不幸殉職。據了解，簡任專與妻子結婚四年，育有 4 歲女兒與 1 歲兒子，臉書上曬滿一家四口日常生活照，讓人看了心酸不捨，不少軍中同袍、親友留言致敬、哀悼；高嘉隆未婚。立法院今（ 17 ）日將表決監察院人事同意權案，國民黨團從 14 日便開始占領主席台，昨日下午，民進黨團開始清場，在經過約 50 分鐘的拉扯，國民黨立委全數被拉下主席台，院長游錫堃下午 4 點 36 分進議場。但國民黨方面不肯放棄，仍在台下不斷鼓譟、和民進黨立委爭執。美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）週三（ 15 日）在國務院例行記者會上表示，美國將會利用所有可用資源，支持那些在南海被中國侵犯主權的國家。但龐皮歐強調，會透過多邊合法論壇解決爭端，在國際機構或是東南亞國協（ ASEAN ）地區盡透過法律政策，可能提供協助。威力彩又摃龜！威力彩昨（ 16 ）晚開獎，本期頭獎仍未開出，已連 45 摃，連摃期數為第三屆以來第 3 高，台灣彩券預估，下期頭獎累積金額預估上看 20.8 億元。（編輯：賴詠璿）