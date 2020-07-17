男數位綁定三倍券！1分17秒就花完　上班族一看：太聰明

▲網友將領到的三倍券拿去買超商咖啡。（圖／翻攝PTT）

新冠肺炎疫情衝擊國內經濟，我國政府推出的「振興三倍券」提供紙本券領取以及數位綁定消費，其中約有一成的人使用數位綁定三倍券。對此，就有網友分享自己是用數位綁定，其 15 號可以開始用之後，僅花 1 分 17 秒就將三倍券花光，貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「我用數位綁定三倍券，然後在 15 日 00 點 01 分 17 秒就花光了，而且是花了三倍券的 1.83 倍」只見原 PO 出示的消費明細中，上頭金額寫著 5500 元，已經達到三倍券 3000 元的金額，符合數位消費回饋的門檻。而上頭則寫著「恭喜你，已經達標，振興三倍券 2000 元回饋預計將於 8 日內發放，9 月 30 日前累積消費滿 5000 元還能抽 LINE POINTS 5000 點。」而有網友也好奇到底是為何能在一分鐘就出手買到 5500 ，原 PO 則回應「直接 ALL IN 超商咖啡，買一百杯還送四十杯」。貼文一出，網友紛紛回應「哇這樣好像蠻划算，政府請喝咖啡」、「一百杯送四十杯真的很划算耶」、「對於天天都喝咖啡的人，真的是太聰明了」、「天天喝咖啡超划算的」、「等於只花 2500 有 140 天的咖啡可以喝欸」、「哇賽太神啦！史上最短時間的花法」。（編輯：張嘉哲）