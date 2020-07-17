長輩群瘋傳「別買三倍券」恐怖預言！人妻白眼：我要檢舉

▲一名人妻在臉書社團《爆怨公社》貼文提到，婆婆傳來一段有關三倍券的「恐怖預言」，疑似長輩群組的假消息，看完之後忍不住翻白眼。（圖／翻攝自爆怨公社）

行政院推出之振興三倍券 15 日正式上路，民眾可以至指定地點領取預購的振興三倍券，也可至郵局直接購買紙本，而紙本三倍券推出之後，更是引發民眾話題不斷。昨（ 16 ）日晚間，一名人妻在臉書社團《爆怨公社》貼文提到，婆婆傳來一段有關三倍券的「恐怖預言」，疑似長輩群組的假消息，看完之後忍不住翻白眼直呼「我要檢舉！」該人妻劈頭直嚷「我婆婆真的很愛道聽塗說，看到什麼就信以為真，然後不斷分享、分享、再分享，真怕哪天她被告」，並在文中貼出一張與婆婆的 LINE 對話紀錄截圖。畫面中可見，婆婆傳訊來提醒她「提錢時要注意一下，台灣很快就會發生了，你的卡號、密碼 3 秒就被盜取，60 秒後你回到家，銀行的錢也沒了；還是不要去買三倍券，後面還有什麼問題會跑出來不知道？靜觀其變；銀行沒錢是沒有差，就差在健保費」。此外，婆婆還不忘提醒「政府忘記說的是：銀行的朋友特別提醒，振興券千萬不要折起來，也不能有髒汙，否則銀行會拒收，因此店家也會拒收有折痕或汙損的振興券」。原 PO 看完不禁大翻白眼，氣得直回「到底是誰傳給妳的？散發不實謠言，我要檢舉！」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「沒有一個是有根據的耶，到底哪來的消息？辛苦妳了」、「就是有這種人亂傳謠言，罰一次就怕了」、「我也在好幾個群組看過」、「老人家都會因為這種莫名其妙的訊息而恐慌起來，接著也跟著卯起來亂傳」、「不要領的都給我領啦」、「折到的都給我」。事實上，根據《 MyGoPen 事實查證網》實際詢問 1988 專線，證實有關三倍券折痕、髒汙會拒收屬不實謠言，三倍券只要符合經濟部中小企業處的汙破損處理原則，銀行皆能收。財政部說明，依照「經濟部因應嚴重特殊傳染性肺炎振興三倍券兌付要點」第 9 點規定，兌領人持有破損之振興券向金融機構申請兌領，有下列情形之一者仍照全額兌付：1、破損，但餘留部分在四分之三以上；2、破損，但片片能吻合；3、汙損或燻焦，但號碼、文字及花紋仍可辨認。（編輯：賴詠璿）