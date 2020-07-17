房東稱「一個月用500度」狂漲電費！租屋哥傻眼：合理嗎

▲一位台中男網友光上個月就被收了 3367 元電費。（圖／翻攝爆廢公社二館）

炎炎夏日到來，不少人因為開冷氣用電量大增，電費也變得十分可觀。不過就有租屋族指控，當初租房簽約時說好一度電 5 元，沒想到房東表示他「用電量太大」，連兩次漲價，還說他「上個月用了 5 百度電」，讓他不禁傻眼質疑「這樣合理嗎？」一位台中男網友在臉書《爆廢公社二館》詳述細節，「租屋一個月 6000 元坪數含廁所大約在 8 坪左右，電費當初講好一度 5 元，後來房東認為我用電量比較大一點，說電用太多要漲一度 5.5 元。今天房東更扯了！說我用電一個月使用了 500 多度，電費變一度 6.5 元」。這不禁讓原 PO 開始懷疑「這麼大的用電量究竟從何而來」，因為他平時房內只有冷氣、冰箱、電視以及電風扇 4 樣電器，冷氣和風扇只有回到家才會開，電視觀看時間也不長，只有冰箱是插著電 24 小時運轉，「怎麼想不可能光 6 月用電量就破 500 度」；對此，原 PO 也向房東表示想叫電力公司來檢查，沒想到對方竟回「叫來查沒關係，查完請你搬走」。完整過程曝光後也引發關注，更有人點出其中不合理處，「比我每天 24 小時開冷氣還貴，你趕快搬走吧」、「一個人用 500 度有點誇張，200 度就很勉強了」、「扣掉廁所不到 8 坪，一個人住一個月 500 多度真的有誇張」、「房東收 6.5 元違法了吧，不能超過台電公告上限」。事實上，今年 7 月 15 日上路的房屋租賃新制中，就有規範到電費收取，「不論夏月、非夏月，房東收取電費都不能超過台電所定當月用電量最高級距的每度金額，禁止從中賺取不當價差」，而今年台電夏月用電量最高級距每度 6.41 元、非夏季 5.3 元，該房東恐已觸法。（編輯：潘毅）