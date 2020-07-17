男拿出「珍藏11年消費券」！眾一比三倍券狂讚：根本完勝

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，因應疫情影響衝擊台灣經濟，我國政府規劃「振興三倍券」， 15 日開始開放民眾至超商領取預購、郵局購買實體券。不過，就有網友拿出 2009 年所發行的消費券，與紙本三倍券比一比。照片一出後，也就引來將近萬人留言討論。
原 PO 於臉書社團《爆廢公社》上發文，其貼了 11 年前所珍藏已久的消費券， 2009 年政府為了刺激民眾消費，推出「消費券」政策，每個人都能拿到 3600 元現金。然而，原 PO 似乎因忘記使用完消費券，就將其典藏了下來，如今他便與今年所發放的三倍券比一比，搞笑直呼「當年忘了花光就是為了今天」。
照片一曝光後，就引來將近萬人討論，許多人一看也紛紛大讚消費券的外觀與質感，「圖片來說（個人而言）....消費券的底圖美過振興券」、「消費券質感還比較好」、「以前設計的比較有質感，難怪你會收藏」、「以前的比較美捏」、「沒有比較就沒有傷害，簡單不是很好」、「當年的消費券，從排版、外觀到實際數量（ 3600 元，不用排隊花 1000 元買 3000 元），都是完勝」。
不過，亦有另一派網友提出不同意見，直言「振興券長得真可愛」、「這次的我也想留下來，收藏」、「這次比較重包裝」、「印刷有進步啊」、「我有在想要不要護貝起來」。
除此之外，許多人看到對比照片後，也都興奮表示，「哇喔，好有世代交替感」、「原來消費券長這樣」、「哇！！！！居然翻得到照片」、「原來以前消費券長這樣...以前連一眼都沒看過就被媽拿走了」、「你是不是為了 po 這個等了 11 年？」（編輯：陳雅雲）
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