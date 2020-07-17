友拿「三倍券」還債！男無奈想拒收　眾勸：這輩子沒看過

▲不少網友也給予建議，認為拿到三倍券可能還多賺。（圖／翻攝爆廢公社二館）

「振興三倍券」 15 日開始開放民眾領取實體券，也開始尋找效益最大化的用法。就有網友遇到，朋友想直接拿三倍券來還先前欠的錢，讓他相當無奈，想婉拒此提案。不過其他人看完卻有不同見解，紛紛狂勸「還等什麼」。一名網友在臉書「爆廢公社二館」將與朋友的對話截圖貼出，只見對方先試探性的問「哥你會用三倍券嗎」，原 po 不疑有他的回應：「會阿怎麼了？」對方眼見時機對了便開口：「我想說我不是還欠你兩千，我拿券跟你抵好了，它等同現金阿，而且很多店有優惠這樣你比較賺」，這樣的想法也讓原 PO 無奈，還準備以「神比喻」回應，「我剛剛大的便，前身是龍蝦，那你吃下去不也等同是龍蝦？」並將整個對話截圖放上與網友討論，「果不其然這樣的人會出現，感謝你的好意阿」，想婉拒朋友的提議。整個過程曝光後也掀起大量討論，網友們紛紛回應，「先收啦，有人主動還錢這輩子我還沒看過」、「是我就先拿再說，不然等他有錢都不知道是哪一天了」、「欠我錢的也是這樣，至少能拿回來花」、「這樣你賺到一點，用三倍券消費，商家為了搶商機，都有折扣活動」、「欠錢的才是老大，願意還不錯了」、「這次沒拿下次也不可能給現金還錢了」、「雖然很賭爛，但我會先收。起碼還可以花爽爽」、「有還就好，硬要等現金的話，不知道民國幾年」、「不收，到時候你拿不到錢」。（編輯：潘毅）