逛好市多遇阿嬤插隊！4歲女「高EQ發言」　全場一看讚翻

▲原 PO 於好市多遇到一名阿嬤插隊。（圖／翻攝爆怨公社臉書）

▲阿嬤經勸阻後仍裝沒聽見，讓原 PO 感到無奈。（圖／翻攝爆怨公社臉書）

▲原 PO 上網抱怨自己在好市多被阿嬤插隊的故事，而引起許多人討論。（圖／翻攝爆怨公社臉書）

知名美式大賣場 Costco 深受國人喜愛，因其價格優惠及品質優良，讓不少顧客都願意一再前往消費。不過，就有名媽媽上網發文，表示自己在好市多排隊等結帳時，沒想到被一名阿嬤插隊，當下雖勸阻卻不被理睬，而身旁的 4 歲女兒也目睹了整個過程，正好給予她機會教育。原 PO 於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示自己和老公、女兒在好市多排隊等結帳時，卻遇到一名阿嬤硬拉著自己的購物車插隊，當下原 PO 立馬上前勸阻，沒想到阿嬤卻表現出極差的態度，甚至原 PO 的老公再度請阿嬤排隊時，對方仍態度傲慢且惱羞成怒。遇到這樣的狀況，讓她相當氣憤直言「到底是誰家長輩？請認領」，但原 PO 也明白阿嬤似乎無法溝通，因此只能無奈感嘆，「祝妳長命百歲」。整個過程也被女網友的四歲女兒目睹，原 PO 就藉此給 4 歲女兒機會教育，女兒也在之後懂事發表看法，直言「我們老師說這樣就是要去後面排隊，不然就是插隊，其實我同學也有這樣的行為，我覺得不好，不喜歡」。貼文一曝光後，就引來網友討論，不少人也看傻留言，「很多這種的，跟他說裝沒聽到」、「典型倚老賣老症候群」、「想想給女兒機會教育也不錯」、「多逛賣場，看盡人生百態～～」、「 Costco 逛久了，你就知道看到哪種人要閃，沒品的人一堆」。（編輯：陳雅雲）