史上最近！「太陽特寫照」大公開　驚見絕美「營火」閃耀

隨著科技不斷發展，人類對於宇宙的探索與認知度也在不斷增加。昨（16）日歐洲太空總署（ESA）公開人類史上最近距離拍攝的太陽照片，除了出現讓科學家驚豔的新發現外，超美畫面曝光也引發民眾讚嘆。
綜合外媒報導，歐洲太空總署（ESA）今年2月從美國佛羅里達州的卡納維爾角（Cape Canaveral）將太陽觀測衛星「太陽軌道號」（Solar Orbiter）發射升空，它也在6月時首次通過位於金星和水星軌道內的「近日點」，將史上最接近太陽表面的照片傳送回地球。
成功獲得這次的照片後，也讓ESA太陽軌道號專案的科學家穆勒（Daniel Muller）相當振奮，「我們已經可以看到非常有趣的自然現象，是以前無法觀察到的細節。這讓我們有信心，太陽軌道號將能幫助人類解答關於太陽深奧且尚待解決的問題」。
研究團隊也在這些圖像中觀察到，數十道在太陽表面附近的微型閃焰，他們也將這個現象稱作為「營火」（campfires），這也是人類首度捕捉到營火的影像。
雖然說是微型閃焰，但實際上一點也不小，研究團隊捕捉到的最小微型閃焰，「跨度也達約400公里，已經將近是一個歐洲小國的面積」。
這次任務也受到新冠肺炎疫情影響，位於德國達母斯塔特（Darmstadt）任務中心曾被迫關閉一個多星期，不過最後仍成功如期執行，更成功用「遠端」工作方式執行關鍵操作，參與本計畫的科學家霍華德（Russell Howard）也說，「這是我們有史以來第一次這麼做」。（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞
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