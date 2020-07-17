想拿三倍券當結婚紅包！內行抖出「2禁忌」：氣你一輩子

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，因應疫情影響衝擊台灣經濟，我國政府規劃「振興三倍券」， 15 日開始開放民眾至超商領取預購、郵局購買實體券。不過，就有網友分享，自己想將三倍券當作朋友結婚的禮金，然而，許多人一看反而跳出來指出有 2 大禁忌要小心！
原 PO 於臉書社團《爆廢公社公開版》上發文，表示最近朋友準備結婚，他就突發奇想，想拿領到的三倍券當成結婚紅包，因而向廣大網友發問「如果紅包是包三倍劵，友情會不會決裂？」
問題一曝光後，就引來網友討論，其中不少人相當支持，直言「友情多三倍！政府掛保證」、「收啊！這個拿去買拿去消費也是等於 3000 現金欸」、「上面祝詞寫：等三倍回禮」、「不會不高興..都是可以花的東西」。
不過，也有內行人點出 2 大禁忌，其一是「包的時候需注意『奇數』禁忌」，「結婚不能包單的」、「 3000 是單數不行，起碼要再添個 600 」；其二則是「要注意使用期限」，「只要沒過期就好，如果是明年 1 月才包，就會發火」、「 12/31 結婚的話，那應該可以氣你一輩子」、「在年底包才會決裂」、「包過期的三倍劵才傷感情⋯⋯」。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。