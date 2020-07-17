狗狗癡守公寓門等主人　浪橘義氣相挺形影不離：我陪你！

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▲一隻橘貓浪浪與一隻小黃狗出現在公寓大門前（圖／翻攝自Youtube@ Kritter Klub）

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▲只要有人出入，小黃狗總是一一看著每一張臉龐，似乎在尋找熟悉的身影，而橘貓由於是浪浪，本能性地閃避後很快又會回到小黃狗的身邊（圖／翻攝自Youtube@ Kritter Klub）

▲小黃狗與橘貓總是窩在門口前的毯子上，互相取暖（圖／翻攝自Youtube@ Kritter Klub）

▲居民擔憂這對跨種族毛孩忍受不了寒冷氣候，找來動物救援團隊希望能將牠們送到溫暖的地方。小黃狗目睹橘貓被誘捕的經過反而警戒心更強，讓工作人員傷腦筋（圖／翻攝自Youtube@ Kritter Klub）

▲最後在熱心居民的協助之下，終於捕捉到小黃狗，所幸牠們非常健康，馬上就可以送養，希望牠們很快就能一起找到新家人！（圖／翻攝自Youtube@ Kritter Klub）

小動物也懂得患難見真情呢！韓國一隻小黃狗因故流浪在某棟公寓前，每天孤獨地守在門口看著來來往往的住戶，似乎在尋找什麼，一陣子之後來了一隻橘貓浪浪似乎知道小黃狗內心的寂寞，竟然每天陪著牠不離不棄，成為彼此最重要的心靈夥伴！6個月前這隻小黃狗開始出現在公寓大門前，居民表示原本牠是由一對住在這裡的老夫妻飼養的狗狗，夫妻因為年紀大生病不得不搬進銀髮安養中心，但是那裏無法飼養寵物也未幫狗狗做好妥善安置，小黃狗就這樣孤獨地在社區裡徘徊，每天守著家門希望能再見一次熟悉的身影。2個月前一隻浪橘突然出現在這裡，牠與狗狗當上了好朋友，白天一起在門前玩耍看出入的居民，晚上窩在好心人為牠們準備的毛毯上依偎著彼此的體溫一起入睡，橘貓的義氣相挺與狗狗的忠心感動了不少社區居民，因此有人會固定餵食，也在一旁幫牠們搭建可以遮蔽風雨的保暖小屋，但狗狗總是堅持待在門口，因此橘貓也一起跟隨。只是韓國的冬天相當寒冷，大家擔心牠們的安危因此聯繫「Kritter Klub」動物救援團隊，希望能將這一對跨種族好友送到溫暖的地方去。一開始工作人員在門口設置誘捕網，成功捕捉到橘貓，但是卻嚇跑全程目睹的小黃狗，由於牠警戒心強讓工作人員頻頻無法順利誘捕，後來還是請回橘貓，在居民的協助之下經過一番掙扎才順利捉到狗狗，一名固定餵食的女子還因此感動到流淚！幸好小黃狗與橘貓都很健康，醫生表示是熱心居民將牠們照顧得很好，現在將開始為牠們找新家，希望牠們能夠一起被領養，繼續互相陪伴當一輩子的好朋友！（編輯：陳珮瑜）快一起看看小黃狗與橘貓的影片吧！