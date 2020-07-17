外送員飲料全打翻！他好心主動幫忙　結局反轉「超無奈」

▲原 PO 幫忙外送員清理翻倒的飲料。（圖／翻攝爆怨公社臉書）

▲網友指出，自己幫忙完外送員後，對方卻直接離開。（圖／翻攝爆怨公社臉書）

近年來美食外送平台崛起，民眾僅需要在家動動手指，就有熱騰騰的美食上門。不過，就有網友指出，自己在路上發現一名外送員要送的飲料全打翻，因此他就上前幫忙協助，但沒想到結果卻讓他十分無奈。原 PO 於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示看到一名外送員停在他的店門口，看到對方慌慌張張打開運送箱，從裡面拿出兩杯飲料和塑膠袋。他原本以為是朋友所訂的，但仔細一瞧，發現對方運送箱裡面的飲料杯子全打翻，整個箱子充滿甜甜的飲料味。網友見狀後，心疼對方大熱天工作十分辛苦，趕緊拿一包衛生紙上前幫忙，之後更拿出抹布協助對方。但沒想到，當原 PO 將抹布拿去廁所清洗時，一出來竟發現外送員將兩個飲料杯跟擦過的衛生紙丟在店門口，整包的衛生紙也被帶走！這樣的狀況，就讓原 PO 傻眼直呼，「或許他很心急要回去補飲料，FINE ，我還拿著他那在滴飲料的杯子，和那張在地上飄的衛生紙，穿過我店裡到廁所洗過，再拿拖把把店裡全部拖一次。好吧！我們也是祝福他，不用一輩子做外送員」。貼文一曝光後，就引來網友討論，許多人一看也紛紛留言，「沒禮貌，是不會問有沒有垃圾桶嗎？好心幫忙還亂丟垃圾」、「真的太沒品了，好心幫他卻亂丟垃圾……」、「連聲謝謝都沒有也太...」、「沒禮貌，對別人的幫助視為理所當然…傻眼」。不過，也有網友緩頰，「往好的地方想，或許是太趕了，想回原店家重買飲料送單吧～他的心裡可能也很過意不去」、「謝謝你的好心腸，或許他急著去買 2 杯飲料賠客人，忘了處理自己產生的垃圾跟向您道謝」。（編輯：陳雅雲）